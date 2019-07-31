«مسافر.كوم» يستهدف نمواً 30% بنهاية 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن موقع «مسافر.كوم» أمس عن نمو حجوزات السفر للشركات ورجال الأعمال، حيث يتطلع الموقع إلی نسبة نمو 30% بنهاية 2019 من خلال 100 ألف معاملة كما حقق موقع السفر الإلكتروني الوطني الرائد النجاح نفسه في باقات العطلات التي شهدت نمواً 30% خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها 2018.

ووفقاً لألبرت دياس، المؤسس المشارك ومدير التسويق والتكنولوجيا، يرجع نجاح الشركة إلى رحلتها في التحول الرقمي، التي بدأتها في 2018 إلى جانب استخدام التقنيات المبتكرة مثل التعلّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، لتحسين التخطيط للسفر.

وقال دياس: «ساعدتنا تقنياتنا في ابتكار مفهوم جديد لبرامج السفر للشركات مع تجديد التركيز على تجربة المسافرين وتحسين آلية إعداد التقارير ووضع سياسات أكثر دقة للسفر».

شهد موقع «مسافر.كوم» كذلك زيادة في معدل حجز الشركات الإماراتية لرحلاتها عبر الإنترنت في عام 2019. وقد أسهمت الإدارة الإلكترونية لتجربة السفر في إعادة دفة التحكم للشركات ومسافريها مرة أخرى مع تعزيز الشفافية والتوفير.

ويركز موقع «مسافر.كوم» على باقات العطلات وإصدار تأشيرات السياحة وتقديم المساعدة للسياح، وتتوفر تلك الخدمات على الموقع.