معرض «إس بي إس أوتوميشن 2019» ينطلق بدبي 3 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مركز دبي التجاري في الثالث والرابع من سبتمبر النسخة الثانية من «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، المعرض والمؤتمر الدولي لحلول الأتمتة الذكية، والذي يركز الدور الذي تلعبه الثورة الصناعية الرابعة، أو مفهوم «الصناعة 4.0»، في تحفيز الأهداف الطموحة للتنويع الاقتصادي في عموم المنطقة.

وفي أعقاب النجاح الذي حققته نسخته الأولى عام 2018، يعود المعرض، الذي تُنظّمه «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، بمشاركة أكثر من 20 جهة عارضة، وشخصيات بارزة، وكبرى شركات الابتكار في قطاعات الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، حيث توفر فعالياته منصة للتواصل والتبادل المعرفي والتجاري حول آخر الابتكارات التي تُسهم في تغيير ملامح القطاع ككل.

وتضطلع الإمارات بدور ريادي في مجال اعتماد التكنولوجيا؛ إذ تهدف، بحسب تقرير «آفاق الأتمتة في قطاعي التصنيع والبناء في الإمارات لعام 2023» الذي أعدّته مؤسسة «تيك ساي ريسيرتش» لصالح «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، إلى تحويل قطاع التصنيع إلى مُحرك اقتصادي رئيسي تصل حصّته من الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 25% بحلول عام 2025.

مؤتمر

وسيجمع مؤتمر «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»، الذي ينعقد بالتزامن مع المعرض الرئيسي، تحت سقفه مجموعة من قادة الفكر والأخصائيين الاستراتيجيين على مدى يومين لتشارك المعارف والرؤى الرئيسية حول القطاع.

وقال تشيرو ديل كور، مدير مشروع في «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»: «في أعقاب الناجح الذي حققته النسخة الأولى عام 2018، حرصنا على تعزيز مقوّمات المعرض بما يتماشى مع التطورات الرئيسية التي يشهدها السوق، إلى جانب توفير منصة لأولئك الذين يُعيدون رسم ملامح قطاعات الأتمتة والإنتاج».