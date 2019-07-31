«ستارت إيه دي» تفتح التسجيل ببرنامج «ابتكاري» لحضانة الأعمال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي والمدعومة من شركة «تمكين»، بالتعاون مع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» بدء التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج «ابتكاري» المكثّف لحضانة الأعمال، والذي يهدف لدعم المواطنين الإماراتيين في تسريع نمو مشاريعهم على مدى خمسة أشهر. والموعد النهائي لتلقي الطلبات هو 5 سبتمبر 2019.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في 22 سبتمبر ويختتم فعالياته خلال شهر الإمارات للابتكار في فبراير 2020، وستحظى الفرق الستة الأعلى تقييماً بمنح من «صندوق خليفة لتطوير الأعمال» بقيمة 10 آلاف درهم لكل منها، بينما سينال الفريق الأفضل منحة بقيمة 25 ألف درهم. كما ستحصل عدة شركات على مزيد من التمويل من «صندوق خليفة» و«ستارت إيه دي»، وذلك بناءً على تقييم آخر يتم إجراؤه في إطار البرنامج.

ويشترط على الشركات الساعية للتأهل للبرنامج أن تكون مختصة بقطاع التكنولوجيا، مع امتلاك حضور أولي في السوق وقاعدة عملاء وأعمال تجريبية، أو شراكات مبدئية. وينبغي أن يضم الفريق التأسيسي في عضويته مواطناً واحداً على الأقل، وعضوين ملتزمين بالشركة التزاماً كاملاً.

وسيدرّب «ابتكاري» المشاركين على توسيع نطاق أعمالهم، وأساليب الحصول على دعم الشركات المحلية لإطلاق مشاريع تجريبية، فضلاً عن إجراء الاستعدادات اللازمة لدخول المرحلة الاستثمارية. ويبدأ البرنامج مع مخيّم تعريفي لمدة خمسة أيام في سبتمبر، ومخيّم آخر لمدة يومين في نوفمبر.

وسيتم قبول 6 فرق كي تشارك في برنامج حضانة الأعمال المكوّن من سلسلة من الجلسات التدريبية، وورش العمل، واللقاءات الفردية مع مدرّبي «ابتكاري»، وذلك بأسلوب مصمّم خصيصاً حسب احتياجات المشاركين. وستتم مساعدة الفرق في التعرّف على أهم الشركاء والعملاء المحتملين، وخبراء القطاع محلياً وعالمياً.