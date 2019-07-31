نافذة الأعمال

تستعرض «عزيزي للتطوير العقاري»، أبرز مشاريعها التطويرية في دبي ضمن معرض يجمع الشرق والغرب، ويُقام يومي 3 و4 أغسطس في فندق ماريوت لندن بارك لين في لندن. وسيركز المعرض على مشروعين رئيسيين هما: «عزيزي ريفييرا» في منطقة «ميدان ون»، و«مينا عزيزي» في نخلة جميرا.

أعلنت شركة «دل تكنولوجيز» توسيع منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لتشمل روسيا، في تغيير من المقرّر أن يبدأ سريانه على الفور. ويأتي التموضع الجديد ضمن رؤية «دل تكنولوجيز» التي ترى أن تلك البلدان لديها احتياجات ومتطلبات عملاء مشابهه لأسواق المنطقة، ما يؤدي إلى وضع روسيا ضمن الأسواق المتقدمة رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

ومن المقرّر أن يتولّى الإشراف على المنطقة النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا لدى «دل تكنولوجيز»، محمد أمين، في حين يتولّى بوريس شيرباكوف، نائب الرئيس للشركة في روسيا، قيادة العمليات التجارية المحلية للشركة، تحت إشراف أمين.

كشفت مجموعة «صن سيت» للضيافة، عن خطط التوسّع الطموحة التي اعتمدتها للربعين الثالث والأخير من 2019، حيث ستركّز بشكل أساسي على عملياتها في الشرق الأوسط، كما ستدخل أسواقا جديدة منها الأسواق السعودية والبريطانية، وتتضمن خطتها الاستراتيجية افتتاح 8 منشآت جديدة قبل نهاية العام، ليرتفع بذلك عدد منشآت المجموعة من 16 إلى 24 منشأة.

وتأسّست «صن سيت» للضيافة في 2011، ويتبع للمجموعة اليوم 13 مطعماً ومنتجعين، ومجموعة مقاهٍ في دبي وأبو ظبي والكويت والبحرين وجنيف.