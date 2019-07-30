دبي وجهة العائلات الخليجية بالعيد

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ساهم الطلب المرتفع على السفر خلال عطلة عيد الأضحى في ارتفاع أسعار التذاكر بنسب متفاوته تتراوح بين 10 و30% لاسيما على الوجهات الأكثر شعبية وطلباً والتي استحوذت على النسبة الأكبر من الزوار، فيما بقيت دبي الخيار المفضل للعائلات الخليجية كما في كل الأعياد. وقال مسؤولون في شركات الطيران ووكالات سياحة وسفر إن الطلب على السفر يرتفع تدريجياً كلما اقترب موعد عطلة عيد الأضحى المبارك مشيرين إلى أن أوروبا استحوذت على الحصة الأكبر من حجوزات العائلات المواطنة والمقيمة في الإمارات خلال عطلة عيد الأضحى لاسيما المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا بالإضافة إلى دول أوروبا الشرقية مثل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة.

وأوضح المسؤولون أنه على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر مقارنة مع فترة ما قبل العيد إلا أن هذا الارتفاع بدأ يبقى أقل من المواسم السابقة لأن عطلة العيد الحالية جاءت امتداداً للعطلة الصيفية وبالتالي فإن كثيراً من العائلات سافرت خلال الفترة الماضية وهو ما خفف من الضغط على شركات الطيران في الطلب على السفر.

وأضاف المسؤولون أن دبي تعتبر خياراً أول بالنسبة للعديد من العائلات في المنطقة لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من المملكة العربية السعودية لذلك هناك ارتفاع في نسب إشغال الرحلات المغادرة والقادمة إلى دبي لكن هذه النسب تختلف من وجهة إلى أخرى وتتراوح بين 80 /‏‏‏‏ 90% وترتفع عن ذلك على بعض الخطوط.

نمو تدريجي

وقال رياض الفيصل مدير عام شركة أصايل للسياحة، إن إشغال الرحلات يرتفع بشكل تدريجي مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار على الرحلات المغادرة بدأ بشكل مبكر لكن هناك ارتفاع كبير على الرحلات القادمة إلى دبي والتي سيصل إلى ذروته خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر وهي الفترة التي تشهد انتهاء عطلة العيد والإجازة المدرسية.

وقال إن إشغال الرحلات القادمة من السعودية يصل إلى اكثر من 90% بينما من الصعب تحديد نسبة ارتفاع الأسعار، لأنها تخضع لمعايير العرض والطلب وقد توجد فوارق كبيرة في الأسعار حتى على الرحلة الواحدة. مشيراً إلى وجود العديد من الشركات العاملة في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع السعة المقعدية لشركات الطيران يساعد على استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح إلى دبي. وأضاف رياض الفيصل أن عيد الأضحى القادم يختلف عن غيره، حيث إن هناك طلباً مرتفعاً على الرحلات القادمة إلى دبي بعكس السنوات الماضية التي كان فيها الطلب الأكبر على الرحلات المغادرة من دبي مشيراً إلى أن معدلات الإشغال على الرحلات المتجهة إلى بعض الدول السياحية في أوروبا الشرقية وآسيا يرتفع تدريجياً في الوقت الحالي متوقعاً نمو الطلب بحده الأعلى مع حلول أول أيام العيد.

معدلات الإشغال

وقال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي إن عيد الأضحى يعتبر من المواسم الأكثر نشاطاً ليس للسياحة من داخل الدولة إلى الخارج بل من قبل القادمين إلى الدولة، لافتاً إلى وجود حجوزات عالية من السعودية إلى داخل الإمارات، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال على الرحلات المتجهة إلى العواصم والمدن العربية وخصوصا مصر والأردن يرتفع تدريجياً في الوقت الحالي متوقعاً أن يزداد الطلب بحده الأعلى مع أول أيام العيد بسبب اعتياد الوافدين على قضاء هذه العطلات والإجازات بين ذويهم.

وقال إن المميز لهذا العام هو ارتفاع نسب إشغال الرحلات القادمة من بعض الدول الخليجية وتحديداً السعودية، حيث تدل الحجوزات المبكرة على وجود تدفق سياحي غير مسبوق إلى دبي، مشيراً إلى قيام شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة باستثناء موسم الأعياد من العروض السعرية على أسعار تذاكر السفر، مرجحاً أن تعاود شركات الطيران طرح مثل هذه العروض بعد انتهاء عطلة العيد.

وأضاف سعيد العابدي أن الفروق في الأسعار بين الطيران التجاري والاقتصادي تكاد تكون منعدمة في مواسم الذروة إذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف التشغيلية لشركات الطيران التجاري والوجبات التي تقدمها وأوزان الحقائب التي يسمح للركاب بحملها.

العيد يرفع الطلب على السفر

30%

زيادة الأسعار على الوجهات الأكثر شعبية