«بلومبيرغ»: بريطانيا أهم سوق لدى «الاتحاد للطيران»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن «الاتحاد للطيران» توجّه جزءاً كبيراً من خططها التوسعية صوب المملكة المتحدة.

وذكرت الوكالة أمس أن بريطانيا باتت الآن السوق الواعدة الأكثر أهمية لدى «الاتحاد للطيران»، وهي التي تحمل آفاقاً لنمو كبير تسعى الناقلة إلى تحقيقه.

وأوضحت «بلومبيرغ» أنه في هذا السياق أعلنت «الاتحاد للطيران» أمس عن إطلاق رحلة يومية رابعة إلى العاصمة البريطانية لندن، بدءاً من تاريخ 27 أكتوبر المقبل، وذلك للاستفادة من الإقبال الهائل الذي شهدته رحلات الناقلة إلى لندن خلال الصيف الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن موعد انطلاق الرحلة الرابعة لأول مرة يكون قبيل بضعة أيام من الموعد النهائي المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.