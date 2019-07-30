«لويدز ليست»: دبي العاشرة عالمياً بعدد الحاويات العابرة 2018

المصدر: دبي - البيان

احتلت دبي المركز العاشر عالمياً من حيث حجم الحاويات التي عبَرت موانئها في عام 2018، وفقاً لقائمة «100 ميناء لعام 2019»، والتي أصدرتها أمس مجلة «لويدز ليست» البريطانية. وتُصدر «لويدز ليست»، هذه القائمة بصفة سنوية، لترصد فيه أكبر موانئ العالم من حيث عدد الحاويات التي عبَرتها في كل عام. وتطلق المجلة على هذه الموانئ المائة وصف «صفوة موانئ العالم».

وبلغ حجم الحاويات التي عبَرت دبي على مدى العام الماضي 14,954,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماَ، وهي وحدة قياس البضائع المنقولة بحراً في حاويات.

وتفوّقت دبي على كلٍ من روتردام الهولندية التي احتلت المركز الـ 11، ولوس أنجلوس «الـ 17»، وطوكيو «الــ 35»، وبرشلونة «الــ 48»، ولندن «الـ 70»، وسيدني «الـ 72».

وكانت صدارة القائمة من نصيب شنغهاي، بحجم حاويات بلغ 42,010,200 وحدة مكافئة لعشرين قدماً.