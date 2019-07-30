«إنترناشيونال إنفستمنت»: نتائج المركز المالي تؤكد مكانة دبي العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

أكد موقع «إنترناشيونال إنفستمنت» الشبكي البريطاني أن النتائج التي أعلنها مركز دبي المالي العالمي لأعماله عن النصف الأول من 2019 تثبت مكانة دبي المتميزة بوصفها وجهة إقليمية وعالمية رئيسية للمال والأعمال.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون الاستثمارات الدولية تقريراً أمس للتعليق على النتائج النصفية التي أعلنها مركز دبي المالي العالمي أول من أمس.

وكان المركز قد أعلن في نتائجه عن إضافة 250 شركة جديدة إلى قائمة الشركات العاملة بين جدرانه خلال الفترة من يناير إلى يونيو، ليصل إجمالي عدد الشركات في المركز إلى 2289 شركة، بنسبة زيادة بلغت 14%، بالمقارنة مع مطلع العام. وذكر تقرير «إنترناشيونال إنفستمنت» أن هذه النتائج الإيجابية تعكس أيضاً قدرة المركز على الاحتفاظ بمكانته بوصفه أفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط.