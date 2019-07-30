تسجيل مشروع «المهرة» السكني بمدينة مصدر لدى بلدية أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة سيادة للتطوير العقاري تسجيل مشروع «المهرة» السكني، الواقع في مدينة مصدر لدى بلدية أبوظبي.

وقال شوقي دراجي المدير التنفيذي لشركة سيادة إنترناشيونال للتطوير العقاري: «إن تسجيل المهرة السكني الذي يعتبر من المشاريع العقارية الأكثر استدامة في العالم يعتبر خطوة مهمة في مسيرة عمل الشركة، حيث يتيح للمستثمرين والمشترين تسجيل وتوثيق عقود شراء وبيع الوحدات السكنية في المشروع».

ويشمل المشروع بنايتين متوسطتي الارتفاع، حيث يوفر المشروع نحو 300 وحدة سكنية. وتتراوح الشقق بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم، والتي تم تصميمها بأسلوب عصري يلبي المعايير البيئية المتميزة التي تتميز بها مدينة مصدر.

وأوضح دراجي، أنه من المقرر إنجاز المشروع بحلول الربع الثاني 2021، مؤكداً التزام الشركة بإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية تدل على تحسن النشاط العقاري، لاسيما في ظل إطلاق العديد من المبادرات والمحفزات الحكومية لدعم السوق، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن تعديلات قانون الملكية العقارية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً كان لها تأثير واضح وكبير على المستثمرين والمشترين للعقارات، حيث عزز من ثقتهم بالاستثمار في السوق العقاري بأبوظبي، وتملك الوحدات العقارية التي تناسبهم في المناطق الاستثمارية بنسبة 100%.