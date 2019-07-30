جمارك دبي تدشن مبادرتي «المفتش الآمن» و«حُماة البيئة»

المصدر: دبي - البيان

دشن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي صباح أمس مبادرتي «المفتش الجمركي الآمن» و«حُماة البيئة» لإدارة الشؤون الإدارية. حضر التدشين عبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، والمهندسة خولة السليس مدير إدارة الشؤون الإدارية.

وأشاد المدير العام لجمارك دبي بجهود قطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، في العمل على ضمان سلامة ضباط الجمارك، وكذلك تشجيع الموظفين في تدوير المخلفات البلاستيكية لتحقيق السلامة والاستدامة البيئية.

واستعرضت المهندسة خولة السليس مبادرة المفتش الجمركي الآمن وهي عبارة عن حملة لتعزيز الوعي لدى ضباط الجمارك بضرورة ارتداء معدات السلامة الشخصية وكذلك توعيتهم فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهونها في بيئة العمل وتختلف هذه المخاطر باختلاف بيئات العمل من خور دبي إلى المطارات وصولاً إلى جبل علي.

وفيما يخص مبادرة «حُماة البيئة» فتعتمد على تشجيع الكادر الوظيفي لتدوير النفايات البلاستيكية عبر توفير أجهزة متخصصة لفرز النفايات حيث يعتبر البلاستيك من المصادر الرئيسية للنفايات في جمارك دبي.

ويهدف البرنامج إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة. ويدعم المبادرة تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة لجمع النقاط يتم من خلاله السحب على جوائز قيمة (أجهزة لوحية ذكية وهواتف نقالة) من 4 - 5 مرات في العام لأكثر الموظفين تجاوباً مع المبادرة وجمعاً للنقاط.