70.1 مليار درهم استثمارات «مبادلة» 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) عن استثمار 70.1 مليار درهم خلال العام الماضي في عدد من القطاعات المهمة تشمل: التكنولوجيا وصناعة الطيران والسلع والأوراق المالية وقطاعات جديدة، كالصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي لعام 2018 والذي استعرض الأداء التشغيلي والارتفاع الملحوظ في حجم المحفظة في مختلف القطاعات مع إمكانات قوية للنمو. وتعد هذه النتائج هي الأولى منذ انضمام «مجلس أبوظبي للاستثمار»، الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، إلى (مبادلة) العام الماضي. وتقوي مركز (مبادلة) كمستثمر دولي بعد انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إليها.

نتائج ثابتة

وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2018، حققت المجموعة نتائج مالية ثابتة، حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل 12.5 مليار درهم، مقارنة مع 10.3 مليارات درهم في 2017.

وبلغ حجم الأصول العام الماضي 841 مليار درهم، بالمقارنة مع 469 ملياراً في 2017 بنمو 80%. جاءت الزيادة في حجم الأصول وإجمالي الدخل الشامل مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار. وفي إطار استراتيجية «مبادلة» لتنويع استثماراتها، قامت ببيع عددٍ من الأصول التي بلغت مرحلة النضج بمبلغ إجمالي 55.4 مليار درهم.

وتعهدت (مبادلة)، والتي تمتلك حصصاً في «جنرال إلكتريك» وشركة الاستثمار المباشر «كارلايل جروب» وغيرهما، برصد 15 مليار دولار لصندوق «رؤية سوفت بنك» البالغ حجمه 100 مليار دولار، وتدرس التزامات لصندوق رؤية الثاني.

مستثمر عالمي

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: «تعمل مبادلة كمستثمر عالمي لتعزيز العوائد المالية وتحقيق قيمة استراتيجية لأبوظبي، والمضي نحو تحقيق رؤية لبناء قاعدة اقتصادية تركز على المستقبل وتتكامل مع الاقتصاد العالمي. وقد جاء انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة ليشكل نقلة نوعية سوف تسهم في تعزيز مكانة مبادلة كمستثمر عالمي عبر قطاعات متعددة».

وأضاف: «إن التطورات التكنولوجية تخلق إمكانات قيّمة في مختلف القطاعات التي نستثمر بها، مما يتيح لنا الفرصة لنعزز مكانتنا كمستثمر عالمي مؤثر.

وبالإضافة إلى ذلك، نعمل على توسيع استثماراتنا وتوطيد علاقاتنا لدعم مسيرة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». «كما تمتلك مبادلة قدرات مميزة تتمثل في كوادرها البشرية، وشبكة شراكاتها العالمية، وسجل من الإنجازات التي تمكنها من تحقيق المهمة الموكلة إليها للمساهمة في دعم التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي».

تنوع المحفظة

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ساهم حجم وتنوع المحفظة بالإضافة إلى التدفقات النقدية المتوازنة التي حققتها المجموعة في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ثابت خلال عام 2018، وذلك على الرغم مما شهده العام من تحديات وظروف صعبة في الأسواق وتقلبات الأسهم والعوائد».

وأضاف: «لقد ساهم انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة»مبادلة«في تعزيز محفظتنا الاستثمارية. وبينما نعمل على الاستثمار في فئات جديدة من الأصول، فإن تركيزنا لا يزال منصبّاً على تحقيق ميزانية عمومية قوية، والحفاظ على معدل مديونية منخفض وإدارة المخاطر في كافة الأعمال».

نجاحات

وواصلت (مبادلة) توظيف رأس المال في استثمارات حول العالم، بما في ذلك إطلاق استثمار مشترك مع «تانيو»، صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان.

كما افتتحت الشركة مكاتب لها في كلٍ من موسكو وسان فرانسيسكو، لتنضم إلى شبكة مكاتبها العالمية في ريو دي جانيرو، والمكتب المشترك في هونغ كونغ، كما افتتحت مكتباً في نيويورك أوائل 2019. ويعكس هذا التوسع، استعداد (مبادلة) وسعيها لتحقيق عوائد مالية من الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة وفئات أصول متعددة.

واستفادت الشركة من الزخم القائم لتعزيز مكانة المجموعة كمستثمر رائد في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث أطلقت صندوقاً جديداً للتكنولوجيا لدعم المشاريع في هذا المجال، يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقامت (مبادلة) بتخفيض الديون المؤسسية من خلال سلسلة من عمليات إعادة السداد، والإصدارات الجديدة، والاستفادة من حركة صرف العملات الأجنبية.

استثمارات

وقامت (مبادلة) بإطلاق «ياه سات» ثالث أقمارها الصناعية «الياه 3» لتوسع نطاق خدماتها التجارية وتغطي 19 سوقاً إضافية في مختلف أنحاء إفريقيا وتوفر خدمات النطاق العريض عالي السرعة في البرازيل.

وفازت «ستراتا للتصنيع» بعقد جديد من شركة «بوينج» لتصنيع مكونات مجموعة أضلاع المثبت الأفقي والعمودي لذيل طائرة «بوينج X777» الجديدة. وهذه هي الصفقة الرابعة التي تحصل عليها «ستراتا» من «بوينج» منذ عام 2013.

ووقعت «مصدر» اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 1.27 مليار جنيه استرليني «1.6 مليار دولار»، وذلك بالشراكة مع كل من «أكوينور» و«مجموعة تشاينا ريسورسز» لمحطتها «دادجون» لطاقة الرياح البحرية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 402 ميغاواط.

وتعد محطة «شيبوك 1»، المشروع المشترك بين «مصدر» و«تاليري إنرجيا» و«دي أي جي»، أكبر محطة لطاقة الرياح في صربيا، وقد شهد العمل في المشروع خطوات واسعة، حيث ستبدأ العمليات التجارية في الربع الثالث من عام 2019.

استثمارات بديلة

وبحلول نهاية 2018، أجرى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» 35 عملية لزراعة الأعضاء، ويعتبر ذلك إنجازاً مميزاً لمركز طبي أكاديمي خلال السنوات الثلاث الأولى منذ افتتاحه.

واستحوذت «سوني كوربوريشن» على حصة «مبادلة» المتبقية بنسبة 60% في شركة «إي إم آي» للنشر الموسيقي والتي بلغت قيمتها 4.75 مليارات دولار، مما حقق أرباحاً بلغت 2.3 مليار دولار.

وأنشأت «مبادلة» صندوقاً بقيمة مليون دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية الرائدة والواعدة، وتتولى إدارته «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة».

وباعت «مبادلة» 22 مليون سهم من حصتها في شركة «ايه ام دي» بمبلغ وقدره 425 مليون دولار، وأنهت «إيه إم دي» عام 2018 باحتلال موقع في مقدمة أفضل 500 شركة في البورصة وفقاً لمؤشر «ستاندارد آند بورز S&P500».

وأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن انجاز 75% من أعمال الإنشاء في مشروع تعدين خام «البوكسايت» في جمهورية غينيا. واستلمت مصفاة الطويلة للألومينا أولى شحنات «البوكسايت» التي بلغت نحو 61 ألف طن في شهر يونيو.

وقادت مبادلة «السلسلة د» من جودة التمويل التي نظمتها شركة «آوتسيت ميديكال» الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية.

البترول والبتروكيماويات

واتفقت «نوفا للكيماويات» و«بورياليس» على إنشاء مشروع مشترك باسم «نوفياليس القابضة»، ودخل هذا المشروع بشراكة مع شركة «توتال» لإنشاء مجمع «بايبورت للبولمرات».

ووقعت كل من «سيبسا» و«أو إم في» اتفاقاً مع «أدنوك» حصلتا بموجبه على حصة في امتياز حقل «سطح الرزيوط» وحقل «أم اللولو» البحريين في أبوظبي، اللذان يعدان من بين أكبر 20 حقلاً في العالم من حيث الإنتاج.

وأنشأت شركة «غازبروم نيفت» و«مبادلة للبترول» و«صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي» مشروعاً مشتركاً لتطوير حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» غرب سيبريا. واستحوذت «مبادلة» على حصة أقلية من شركة «ايني» في امتيازات حقل الغاز البحري «شروق» في مصر، التي تضم حقل «ظهر» وهو أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط.

وبدأ التخطيط لدمج البنوك: أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك الاتحاد الوطني، في عام 2018. وسيكون البنك الجديد الناتج عن الدمج «والذي تبلغ قيمة أصوله 432 مليار درهم» ثالث أكبر مؤسسة مالية وأحد أكبر جهات الإقراض للأفراد في الإمارات، حيث بلغت حصته السوقية 21% من قروض الأفراد في 31 ديسمبر 2018.