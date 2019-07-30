دبي تستضيف «سيتي سكيب العالمي» 24 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنفورما ماركتس» عن تنظيم مؤتمر «سيتي سكيب العالمي» إحدى الفعاليات المصاحبة للنسخة التاسعة عشرة من المعرض، يوم 24 سبتمبر المقبل في دبي تحت شعار «التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول»، والذي يسلط الضوء على التقنيات العقارية التي تُحدث تحولاً في منظومة العقارات والتطوير، حيث تستكشف أجندة المؤتمر أحدث التقنيات العقارية ونظم التشغيل الآلي متعددة المهام للأبنية الذكية وعقارات المستقبل.

ومن المقرر أن يقدم المؤتمر نظرةً مستقبلية حول المشهد العقاري، حيث ستشهد منصاته مناقشة موضوعات متنوعة تغطي توجهات سوق الاستثمار والتطوير، واتجاهات العمارة والتصميم وتقنيات العمارة الذكية، بحضور ومشاركة خبراء الابتكار في التصاميم والعمارة، وتقنيات المدن الذكية إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاعات العقارية والمالية والقانونية والقطاعات ذات الصلة.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما» الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض «سيتي سكيب العالمي»: «تعد التقنيات العقارية الحديثة عنصراً رئيسياً يؤثر في تطور كافة مراحل التطوير العقاري بدءاً بالتصميم والتخطيط وانتهاءً بالإنشاءات وحتى التسويق. واليوم يمكننا رؤية النقلات النوعية في جودة ومواصفات الأبنية المعدة وفقاً لمتطلبات القطاع التابعة له، خاصةً وأن القطاع يستفيد من التحول الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي في تشييد أبنية ومدن ذكية والتي نلاحظ اليوم انتشارها في معظم المدن المتقدمة حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف سبيلر: «تسهم منصة المؤتمر في إيجاد وتطوير المقاربات التي من شأنها الارتقاء بمنهجيات واستراتيجيات الجهات العاملة في مجال التطوير العقاري داخل وخارج الدولة، وتسلط أجندة المؤتمر الضوء على أفضل وأحدث التقنيات العقارية المعمول بها وإسقاطاتها على كافة المستويات مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات العقارية وبالتالي يدعم نمو القطاع في المستقبل».

وفي إطار مشاركتها في «سيتي سكيب العالمي» يؤكد خبراء لدى «دريس آند سومر الشرق الأوسط الاستشارية» أن قطاع البناء في الشرق الأوسط يشهد نمواً أقوى هذا العام، في ظل بروز توجهات أكبر نحو التحول الرقمي.