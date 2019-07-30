جزيرة خاصة لعملاء Liv

المصدر: دبي - البيان

ينتظر عملاء بنك الإمارات دبي الوطني خمسة أسابيع للإعلان عن الفائز بالجزيرة الخاصة التي خصصها البنك لعملاء Liv. عبر العرض الترويجي الذي أطلقته منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك.

ووفقاً لبيان من البنك أمس فقد بلغت المنافسة أشدها مع افتتاح أكثر من 44 ألف حساب جديد منذ منتصف أبريل الماضي الذي شهد إعلان Liv. عن إطلاق هذا العرض.

وسيكسب العملاء نقاط ولاء «ليفيون» عند استخدامهم تطبيق Liv. أو بطاقة الخصم الخاصة بهم لإنجاز تعاملاتهم المصرفية، أو التسجيل على منتجات جديدة، أو تحديث بياناتهم الشخصية. وسيحظى خمسة عملاء ممن يجمعون أعلى نقاط شهرياً بدءاً من أبريل حتى أغسطس، بالإضافة إلى 15 عميلاً محظوظاً سيتم اختيارهم عشوائياً، بفرصة الوصول إلى المرحلة النهائية من العرض.

وسيتنافس المشتركون الـ20 النهائيون في مسابقة جماعية لتحديد الفائز بالجزيرة الخاصة بالإضافة إلى جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم. وتمتد الجزيرة على مساحة 5 ملاعب كرة قدم وتحيط بها خلجان وشواطئ طبيعية. ومن الحقائق المشوقة، أنه تم اكتشاف احتياطات ذهب في الجزيرة منذ 100 عام.