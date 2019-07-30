«تلغراف»: الوقت مثالي للاستثمار العقاري في دبي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن دبي عادت مجدداً لممارسة هوايتها المعهودة وهي البناء والتشييد، حيث تعمل رافعات البناء في دبي حالياً في ظل حركة إنشاءات ضخمة تجرى في الإمارة على قدم وساق استعداداً لتنظيم «اكسبو 2020 دبي».

ونشرت الصحيفة تقريراً أمس عن سوق العقارات في دبي، مشيرة إلى أن أهم ما يميز موجة الإنشاءات الجديدة التي تشهدها دبي حالياً هو أنها تتبنى مفهوماً جديداً لفخامة المباني يرتكز بالأساس على إدراك وفهم ما يرغبه مشترو العقارات فعلياً. وأضاف أن من أهم احتياجات المشترين حالياً التواصل مع الجيران والأشخاص المحيطين بهم، فقد صاروا يهتمون بهذا الأمر أكثر من اهتمامهم بالعيش في بنايات ذات ارتفاعات شاهقة.

وأكد تقرير «تلغراف» أن شركات تطوير العقارات في دبي استوعبت هذه التغيرات في أمزجة وأذواق المشترين، وتطبقها على نحو جيد في مشروعاتها العقارية الفاخرة الجديدة التي تشيدها حالياً في الإمارة.

وذكر التقرير أن ثمة عوامل عدة تتضافر وتجعل الوقت الحالي مثالياً للعيش والاستثمار العقاري في دبي.

واستعرض التقرير هذه العوامل، وهي استقرار أسعار العقارات في دبي حيث باتت أكثر صداقة وجاذبية للمشترين والمستثمرين، التغييرات التي أجرتها حكومة دبي أخيراً على قوانين إقامة الوافدين في الإمارة والتي جعلت حياة الوافدين فيها أكثر سهولة، والسماح للوافدين بامتلاك شركاتهم في دبي في بعض القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%.