انتعاش التوظيف بالإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «بزنيس شيف» الشبكي البريطاني أن مشهد العمل والتوظيف في الإمارات يمر بحالة انتعاش ويبعث على التفاؤل.

واستعرض تقرير للموقع المتخصص في شؤون المال والأعمال بمنطقة الشرق الأوسط بعنوان «أهم فوائد العمل في صناعة الطاقة بالإمارات»، مزايا العمل في الإمارات بصفة عامة، وفي قطاع الطاقة بصفة خاصة.

وذكر التقرير أن ثمة حالة من التفاؤل تسود الآن بشأن مكانة الإمارات كوجهة للتوظيف.

وأكد التقرير أن سبب هذا التفاؤل يكمن في اتساع نطاق المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها الآن في الإمارات وارتفاع سقف التوقعات بشأن الرواتب والمكافآت التي توفرها هذه المشروعات للعاملين فيها. وأكد التقرير أن الإمارات لا زالت محتفظة بمكانتها كإحدى أبرز وجهات التوظيف وأشدها جاذبية على مستوى العالم.