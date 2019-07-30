«إم آي كي الشرق الأوسط» تسعى لمضاعفة أعمالها

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «إم آي كي» الشرق الأوسط، إحدى شركات كاتربيلر، والتي تأسست في دبي عام 2017، إطلاق استثمارات مالية كجزء من الهدف الاستراتيجي لشركة كاتربيلر، في مضاعفة أعمالها في مجال خدمات الصيانة بحلول عام 2023.

وقامت الشركة بضخ استثمارات أصول عينية وموارد بشرية عالية المهارة في دبي، لتعزيز قدراتها في ورشتها للصيانة التي أطلقتها في مدينة دبي الملاحية العام الماضي، وتقدم الشركة مجموعة شاملة من خدمات صيانة الشاحن التوربيني وإصلاحه وترقيته وتعديله. ومنذ ذلك الحين، والشركة توفر الخدمات بجودة المصنع لعملائها من أصحاب المحركات في جميع أنحاء المنطقة، بمستوى متطور.

وقال آلان نايسبي، المدير الإداري لشركة «إم آي كي» الشرق الأوسط وآسيا: بصفتنا إحدى شركات كاتربيلر، فإننا نركز دوماً على البحث عن حلول مبتكرة لإثراء القطاع البحري المحلي.

وأضاف: قدمت لنا الشركة كاتربيلر الأم، والتي تحتل المرتبة 65 في قائمة الشركات الـ 500 الأكبر عالمياً، بقيمة تصل إلى 54 مليار دولار أمريكي، دعماً فعالاً، زودنا بالوسائل اللازمة لتحمل المخاطر المالية للاستثمار في هذه المنطقة، حيث وفر لنا ذلك انطلاقة قوية وميزة تنافسية، مقارنة بالشركات الناشئة في صناعة المحركات.