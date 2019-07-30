«اقتصادية رأس الخيمة» تسجل 61 «رخصة غد» في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 61 «رخصة غد» خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع عدد الرخص إلى 421 رخصة منذ بداية تأسيس البرنامج الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال، وتسهيل مباشرة أعمالهم من المنزل.

وتوزعت الرخص الجديدة على 14 نشاطاً مختلفاً شملت: الملبوسات، تنظيم الفعاليات، استشارات التدريب، صنع المأكولات، خدمات التجميل، خدمات الضيافة وغيرها. وتصدر بيع المأكولات قائمة الأنشطة بـ 28 رخصة، وبلغت الرخص المسجلة من قبل السيدات نسبة 21% من الرخص الجديدة و79% للرجال.

وأكدت فاطمة السويدي مدير قسم دعم وتطوير الأعمال أن الدائرة مستمرة في تقديم الدعم المستمر لأصحاب الرخص التجارية والمنزلية بتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم. وأشارت إلى استمرارية التسجيل في برنامج رخص الغد، مشيرة إلى أن «رخصة الغد» هي إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتطوير ريادة الأعمال لدى المواطنين.

وحرصت الدائرة على إعفاء أصحاب الهمم، ممن يبلغ من العمر 50 عاماً فما فوق، وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من الأم، الأب، الزوجة، الأبناء (الولد ممن ليس لديه عمل، والبنت غير المتزوجة) من رسوم التسجيل.