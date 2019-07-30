انطلاق الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية في سبتمبر المقبل

من المقرر إقامة أعمال الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل بمدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصين. ويقام المعرض كل سنتين وتقام دورة هذا العام تحت عنوان «فرص جديدة ومستقبل جديد» وترمي إلى «توارث الصداقة وتعميق التعاون وتحقيق التنمية المشتركة بين الصين والدول العربية».

ويركز المعرض بشكل أساسي على مجالات التجارة والاستثمار والإنترنت والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود والبنية التحتية والتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية. كما تقام على هامش المعرض ندوات ومؤتمرات حول سبل تعزيز التجارة والاستثمارات البينية.

وشهد العام 2017 تنظيم الدورة الثالثة التي حققت ثماراً كبيرة وشاركت فيها من الجانب العربي كل من الإمارات والسعودية ومصر وعمان والبحرين والأردن وغيرها من الدول العربية، وشهدت أيضاً مشاركة من نيوزيلندا وغيرها من الدول الأخرى، هذا بالإضافة إلى وفود من 21 مقاطعة ومدينة ومنطقة صينية وأكثر من 1080 شركة عاملة في 31 قطاعاً.

وبلغ حجم صفقات الدورة الثالثة للمعرض 1.5 مليار يوان، وشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 15 مليار يوان.

مؤتمر صحفي

وعقدت الجهات المنظمة مؤتمراً صحفياً ببكين حول الأعمال التحضيرية للمعرض، حيث صرّح نائب وزير التجارة الصيني أن المعرض يركز على التعاون التجاري والاقتصادي ليواصل تطوراً تدريجياً بوصفه معرضاً دولياً ومنصة للحوار رفيع المستوى ولتعزيز التجارة.

وأضاف أنه بناءً على ما تحقق من نتائج منذ دورة عام 2017 فإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية هو الأكثر نشاطاً، وهو أيضاً محرك لتطوير العلاقات الصينية العربية، ومن هذا المنطلق يتعين على الجانبين التمسك بتعميق التعاون البيني وتعزيز أواصر علاقات التعاون ودفع التعاون الثنائي في المجال المالي ومجالات التقنيات العالية، والعمل على تحرير وتسهيل الحركة التجارية الاستثمارية المتبادلة، علاوة على تقديم إسهام أكبر لتعزيز علاقات الشراكة وبناء اقتصاد عالمي منفتح ودفع البناء المشترك لـ«الحزام والطريق».

من جانبه، قال رئيس الجمعية الصينية لتعزيز التجارة تشانغ شن فنغ، إن الجمعية ستقيم منطقة عرض للتعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، حيث ستخصص مساحة قدرها 6000 متر مربع مقسمة إلى جناح للدول وجناح للشركات.

ودعت الشركات في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها من الدول العربية للمشاركة بالمعرض إضافة إلى دول أخرى واقعة على خط «الحزام والطريق». ومن جانب آخر ستنظم جمعية تعزيز التجارة الصينية وحكومة منطقة نينغشيا والأمانة العامة للدول العربية واتحاد الغرف العربية «الدورة الثالثة لقمة الأعمال الصينية العربية» على هامش المعرض.