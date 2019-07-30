«إي. زي. دبي» تحتضن أكبر متجر إلكتروني هندي لمنتجات الأطفال

المصدر: دبي- البيان

أعلن «فيرست كراي» المتجر الإلكتروني الأكبر من نوعه لمنتجات الأطفال والأمومة في الهند، دخول سوق الإمارات مع انطلاق عملياته التشغيلية في منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، التابعة للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب».

ويعتزم المتجر إنشاء مركز توزيع ضمن المنطقة الحرة في سبيل تسليم المنتجات بصورة أسرع وأكثر كفاءة لقاعدة العملاء في الإمارات، بالاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى «إي. زي. دبي»، وفي مقدمتها سلسلة الإمداد الفعّالة وحلول الأعمال المصممة خصيصاً لدعم التجارة الإلكترونية.

ويعتبر «فيرست كراي» الإضافة الأحدث للشركات العاملة ضمن «دبي الجنوب»، والمستفيدة من مراكز التوزيع الجاهزة للتشغيل والتي تسهم في الحد من الزمن اللازم لإطلاق العمليات التشغيلية إلى 3 أشهر. ويوفر الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة على مقربة من مطار آل مكتوم وميناء جبل علي مزايا هائلة للمتجر الإلكتروني، لا سيّما على صعيد إدارة الشحنات القادمة من الخارج وتزويد العملاء بخيارات أوسع من المنتجات.

وأعرب محسن أحمد، الرئيس التنفيذي لـلمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، عن سعادته بانضمام FirstCry إلى القاعدة المتنامية من المتاجر الإلكترونية التي تحظى بفرصة الاستفادة من المرافق اللوجستية المتطورة والتسهيلات المقدمة في منطقة التجارة الإلكترونية "إي. زي. دبي"الممتدة على 920 ألف متر مربع، والتي تترجم الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتجارة الإلكترونية ووجهة مثالية لخدمة أسواق الشرق الأوسط والعالم. ويتمتع «فيرست كراي» بحضور قوي في الهند، مدعوماً بقاعدة واسعة من العملاء تضم أكثر من 10 ملايين.