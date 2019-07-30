سوق أبوظبي العالمي أفضل مركز مالي دولي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: أبوظبي- البيان

حصد سوق أبوظبي العالمي جائزة «أفضل مركز مالي دولي 2019» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، وتأتي الجائزة تقديراً لدور سوق أبوظبي العالمي في الارتقاء بأسواق رأس المال والنظم الحيوية المالية عبر أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتضمن المميزات الاستثنائية لسوق أبوظبي العالمي «الإطار التنظيمي الأفضل من نوعه والابتكار وبيئة العمل الآمنة»، و«النظام التشريعي التقدمي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي»، و«العمليات البسيطة والفعالة لتسجيل الأعمال إلكترونياً»، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للسوق باعتباره بوابة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «ينطوي هذا الإنجاز على تضافر كافة الجهود المبذولة ودعم قيادتنا الرشيدة وشركائنا والمشاركين في القطاع، ما أسهم في تمكين سوق أبوظبي العالمي من تأسيس ولاية قضائية تقدمية تدعم التحول الاقتصادي لإمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنواصل تركيزنا على خطتنا الواضحة بتعزيز السيولة وتسريع وتيرة الأعمال والابتكار وفق أعلى المعايير العالمية وأرقى الممارسات».

وأضاف: «نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص للأنشطة المالية التي تتخذ أبوظبي مقراً لها للمساهمة في اقتصاد المنطقة ولتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي واستثماري مزدهر، من خلال سلطتنا التنظيمية المتينة وبيئتنا الحيوية المواتية وتعزيز روح الابتكار».وانطلق السوق في 2015، ويحتضن الآن نحو 1850 رخصـــة مسجلة و120 مؤسسة مالية.