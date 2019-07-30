رأس الخيمة تستضيف منتدى لرواد أعمال المنطقة في أكتوبر

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، استضافة «منتدى رواد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019»، الذي ينظمه المجلس العالمي للسفر والسياحة في 2 أكتوبر، ويقام الحدث الذي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات.

وقال راكي فيلبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: سيجمع المنتدى تحت مظلته العديد من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة، بهدف مناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وبحث الفرص المتاحة لتطوير وتنمية السياحة والسفر إقليمياً.

وسيشهد المنتدى الذي سيقام لمدة يوم واحد بحضور 150 و200 مشارك، عدداً من ندوات النقاش والكلمات الرئيسية حول التحديات وفرص الاستثمار، وتوفير فرص العمل وتطوير المهارات، والجوانب المناخية والبيئية والانتشار الرقمي.

وأضاف: تسعدنا استضافة المنتدى للمرة الأولى بالمنطقة لتعريف أبرز رواد ووفود قطاع السفر والسياحة في المنطقة بإمارتنا الخلابة. ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة، نظراً لأن السياحة تمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رأس الخيمة، وتعتبر محركاً رئيسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي المتواصل، وتوفير فرص العمل في الإمارات، وتأتي فرصة استضافة هذا المنتدى المرموق تزامناً مع سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لإمارة رأس الخيمة بقيادة القطاع السياحي وفقاً لاستراتيجية الوجهة 2019-2021.

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وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: يسرنا عقد المنتدى في رأس الخيمة التي تجسد محوراً بارزاً للابتكار في مجال السياحة على مستوى المنطقة، ونهدف من خلال المنتدى إلى الجمع بين رواد قطاع السفر في المنطقة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع بما فيها توجهات الاستثمار وتسهيل إجراءات منح التأشيرات والعمل المناخي.