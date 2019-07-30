74 % نمو حصة دانة غاز من الدفعات المستلمة في كردستان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز» عن ارتفاع حصتها من الدفعات المستلمة من مبيعات شركة «بيرل بتروليوم» من المكثفات وغاز البترول المسال والغاز في إقليم كردستان العراق بنسبة 74% في النصف الأول من عام 2019.

وارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك 35% من شركة «بيرل بتروليوم»، من الدفعات النقدية المستلمة في إقليم كردستان العراق لتصل إلى 80 مليون دولار (293 مليون درهم) في النصف الأول مقارنة بـ46 مليون دولار (169 مليون درهم) في النصف الأول 2018.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «نحن سعداء بالعمل مع حكومة إقليم كردستان العراق لما تبديه من تعاون وانتظام وسرعة في تسديد الدفعات المستحقة في وقتها.

ونحن على ثقة بأن شراكتنا المتنامية ستحقق حتماً فوائد كبيرة وملموسة للإقليم، تشمل توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الثقة في القطاع النفطي، مما سيضمن تدفق الإيرادات لتطوير البنية التحتية اللازمة. واليوم وبعد الإنجازات الملموسة التي حققناها خلال العام الماضي، فإننا نتطلع قُدُماً إلى تعزيز تعاوننا مع حكومة الإقليم والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة».