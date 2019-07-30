«الاتحاد للطيران» تسير 4 رحلات إلى لندن يومياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن زيادة عدد رحلاتها بين مطار أبوظبي الدولي ومطار لندن هيثرو الدولي مع إطلاق رحلة رابعة يومية على مدار السنة ابتداء من 27 أكتوبر 2019. جاءت هذه الرحلة الثابتة بعد الإقبال الذي شهدته الخدمة الموسمية التي تم تشغيلها خلال الصيف لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات بين العاصمتين ورحلات الربط على شبكة وجهات الاتحاد.

وسيتم تشغيل الرحلة الرابعة في توقيت صباحي من أبوظبي على متن طائرة إيرباص A380 على أن تنطلق رحلة العودة من لندن هيثرو في وقت متأخر من الليل على متن بوينغ 787-9 دريملاينر، المرتبة بنظام الدرجتين وتضم 299 مقعداً منها 28 مقصورة في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.

وتكمّل الرحلة الرابعة الرحلات اليومية الثلاثة الحالية على متن إيرباص A380 التي تضم 486 مقعداً تضم مقصورة الإيوان بغرفه الثلاث، 9 مقصورات تتسم بكامل الخصوصية في الدرجة الأولى، 70 مقصورة في درجة رجال الأعمال و405 مقاعد ذكية في الدرجة السياحية، منها 80 مقعداً.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «يعتبر خط أبوظبي ـ لندن بغاية الشعبية للمسافرين في رحلات أعمال أو الرحلات الترفيهية، أو لمسافري الترانزيت. قمنا بزيادة رحلاتنا تلبيةً للطلب المتزايد في فترات الذروة».