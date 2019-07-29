«إنترناشيونال إنفستمنت»: ارتفاع الثروات بالإمارات علامة إيجابية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكد موقع «إنترناشيونال إنفستمنت» الشبكي البريطاني أن ارتفاع الثروات الخاصة في الإمارات يعد علامة إيجابية، خاصة في ظل تراجع أحجام الثروات الخاصة عالمياً، وتراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون الاستثمارات الدولية تقريراً أمس للتعقيب على الدراسة الحديثة الصادرة عن مجموعة «بوسطن كونسالتينغ جروب» الأمريكية للاستشارات الإدارية عن الثروات الخاصة حول العالم في عام 2018.

وكانت دراسة «بوسطن كونسالتينغ جروب» قد أوضحت أن حجم الثروات الشخصية في الإمارات ارتفع خلال العام الماضي إلى 400 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت في المتوسط 5% سنوياً على مدى خمس سنوات، أي منذ عام 2013.