صفقات الإمارات مع المؤسسات المالية الصينية تعكس مكانتها العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

أشاد موقع «اندستري جلوبال نيوز24» الشبكي الأمريكي بنجاح الإمارات في إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية مع أكبر المؤسسات المالية في الصين، خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتي ـ الصيني الذي عُقد في بكين الأسبوع الماضي، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين.

ووصف الموقع المتخصص في شؤون الاقتصاد حول العالم نجاح شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في إبرام 3 مذكرات تفاهم مع 3 من أكبر الجهات الحكومية الصينية المرموقة، بأنه نجاح للدولة، وانعكاس لمكانتها العالمية المتميزة.

ونشر الموقع تقريراً خاصاً عن مذكرات التفاهم، وذكر أن إبرامها يعزز مكانة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في السوق العالمية.