مليارات تصرفات عقارات عجمان بالنصف الأول بنمو 50 % 4.5

المصدر: عجمان - البيان

كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت نحو 4.5 مليارات درهم بنسبة زيادة على الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت أكثر من الضعف حيث كان حجم التداولات العقارية خلال النصف الأول 2018 نحو 2 مليار درهم، بنسبة نمو 50%.

وأكدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن هذا الأمر يعد مؤشراً إيجابياً يعكس وضع السوق العقاري ومدى جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية التي قدر عددها بنحو 2430 عملية استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري.

إقبال واسع

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة يشهد إقبالاً واسعاً على الأراضي والبنايات والوحدات العقارية الجاهزة في مشاريع التملك الحر، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية عصرية واستقرار أمني واقتصادي واجتماعي واستحداث القوانين التي تحافظ على حقوق المستثمرين بشكل خاص مما أكسب القطاع العقاري زخماً انعكس إيجاباً على أدائه، حيث ساهمت تلك العوامل في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في عجمان.

ولفت إلى أن السوق العقاري في عجمان يتمتع باستقرار ملحوظ نظراً إلى وجود عوامل عدة أهمها القوانين والتشريعات التي تحمي جميع أطراف الملكية المشتركة والمبادرات التي تبنتها حكومة عجمان لحماية حقوق المستثمرين والملاك، فضلاً عن تسليم عدد من المشاريع الضخمة التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وأكد أن الدائرة تسعى إلى تحقيق الريادة العقارية العالمية والتميز في إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تنافسية وخلق بيئة استثمارية مستدامة تضمن حقوق الأطراف المعنية كافة، كما نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمحورة حول تحسين بيئة الاستثمار العقاري للمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في تسجيل الأملاك العقارية بالإضافة إلى تنمية وتمكين كفاءات القطاع العقاري.

ضمان الشفافية

وأشار إلى إن الدائرة تحرص على ضمان الشفافية في السوق العقاري وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق الريادة، مؤكداً أن عجمان تشهد رواجاً ونمواً ملحوظاً بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة عجمان في سبيل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال وتعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة في المجال العقاري.

إسعاد المتعاملين

من جانبه، قال عبد العزيز بن ناصر النعيمي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن الدائرة أنجزت بنهاية شهر يونيو الماضي أكثر من 7000 معاملة و1768 مبايعة مع تسجيل 609 عمليات رهن بإجمالي حجم رهونات بلغ 150 مليون درهم، مؤكداً أن حي الياسمين والمويهات (1) والروضة هي الأحياء الأكثر تداولاً خلال النصف الأول من العام الحالي، أما بالنسبة للقطاعات فيعد القطاع الجنوبي الأكثر تداولاً.

وذكر أنه تم تصنيف خدمات الدائرة بما يضمن كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها لضمان تجربة متميزة لمتعاملي الدائرة وتحقيق الريادة في سهولة إنجاز المعاملات، كما تم أيضاً التركيز على تجربة المتعامل أثناء تصنيف الخدمات بغرض وضع مخطط سير واضح ومبسط أثناء تقديم الخدمة، حيث تعتبر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من الدوائر السباقة في مجال ريادة الخدمات وإسعاد المتعاملين، وما زالت تسعى لبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات عقارية تنافسية وتحقيق بيئة استثمارية مستدامه تضمن حقوق الأطراف المعنية.