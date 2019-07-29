«إقامة دبي» تنظم ندوة لدعم أعضاء «تنمية المشاريع»

المصدر: دبي- البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ندوة تعريفية لتثقيف موظفي إقامة دبي بأهمية دعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد، وذلك بحضور اللواء محمد المري، مدير عام إقامة دبي، وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، وسعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والموظفين في إقامة دبي.

جاءت الندوة في إطار تعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية المعنية لدعم الأعمال الحرة، ومؤسسة محمد بن راشد والمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

وتخللها عرض مفصل عن المؤسسة، كما تم استعراض قصة نجاح أحد أعضاء المؤسسة تناول خلالها مراحل نجاحه والتحديات التي واجهها منذ بدء فترة تجارته، وأكد دعم المؤسسة له، ما أسهم في استمرار نجاحه، مشيراً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لنجاح رواد الأعمال هو دعم المؤسسات الحكومية لهم.

وقال اللواء محمد المري: إن إقامة دبي تحرص على دعم توجهات الحكومة الرشيدة ومبادراتها في دعم المشاريع الواعدة التي بدورها تنشط النمو الاقتصادي على مستوى إمارة دبي بوجه خاص والدولة عموماً، مؤكداً أن جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسهمت بشكل كبير في احتضان الأفكار المبدعة وتحويلها إلى واقع ملموس، الأمر الذي أسهم في جعل دولة الإمارات على خريطة الاستثمارات العالمية.

ومن جانبه ثمن عبد الباسط الجناحي الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن التسهيلات المقدمة من المؤسسات الحكومية لتلك المشاريع تسهم في تشجيع وتطوير ونمو هذه المشاريع، ودخول مشاريع جديدة تشكل روافد جديدة للنمو الاقتصادي للدولة.

برنامج بلندن

من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التعاون مع «ذا كو- وركنغ بوب أب»، التي تعتبر واحدة من أولى حاضنات الأعمال التي توفر مساحات عمل عديدة في مكان واحد، والحاصلة على شهادة اعتماد من مؤسسة محمد بن راشد، وذلك لنقل 10 من رواد الأعمال المقيمين في الإمارات إلى فرع الحاضنة في لندن ضمن إطار برنامج مدته 5 أيام في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس بمقر الشركة في منطقة دالستون بلندن، ويهدف البرنامج إلى مساعدة المبتدئين ورجال الأعمال المحليين على التفكير والتخطيط بشكل عالمي، وكذلك التعلم من أقرانهم الرواد في لندن.

وقال عبد الباسط الجناحي: الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفتاح رئيسي في نظام الدعم الشامل الذي طورته مؤسسة محمد بن راشد، بنجاح لتشجيع الشركات الناشئة للنمو والوصول إلى العالمية.

وتعد «ذا كو- وركنغ بوب أب» قصة نجاح، بدأت في دبي، وامتدت إلى لندن، حيث قامت بإنشاء جسر للتواصل بين البيئات الناشئة في المدينتين، كما أنها واحدة من أولى الحاضنات التي حصلت على شهادة اعتماد من المؤسسة وبسبب نموها وازدهارها عالمياً، تعتبر المكان الأمثل لقيادة هذه المجموعة من رواد الأعمال الشباب ذوي الطموحات العالمية.

أنشطة

وباستطاعة أصحاب المشاريع الطموحين التقدم بطلباتهم ليكونوا جزءاً من ورشة العمل عن طريق إرسال نبذة عن فكرة أعمالهم أو مهاراتهم على العنوان: The Co-Working PopUp - apply.coworking.ae حتى 5 أغسطس.

وسيقضي المشاركون العشرة، الذين سيتم اختيارهم، 5 أيام بمقر الشركة سيتم خلالها عقد لقاءات وتبادل الأفكار مع مجتمع رواد الأعمال في المدينة،مع الاستفادة من 5 ورش حول تطوير فكرة أعمالك وإنتاج منتج بقيمة محدودة، إنشاء علامتك التجارية وهويتك الخاصة والمبيعات والترويج وفن الخطابة، تطوير استراتيجية التسويق الخاصة بك، وتنمية شركتك الناشئة وإدارة الأعمال الخاصة بك/‏ أسلوب حياتك. كما يوفر البرنامج فرصة زيارة المتاحف والمعارض الفنية في لندن والمعالم السياحية.

فرصة

قال شهزاد بهاتي، مؤسس ومدير «ذا كو- وركنغ بوب أب»: برنامج التبادل الصيفي إلى لندن سيمنح رواد الأعمال المقيمين بدبي- الإماراتيين والأجانب على حد سواء - المهارات التي ستساعدهم على إطلاق وتنمية أعمال عالمية، وستُتاح للمشاركين الفرصة لاستكشاف وتطوير استراتيجيتهم في أحد المراكز التجارية الرائدة في العالم.