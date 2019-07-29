سياحة رأس الخيمة تفتتح مكتباً بالصين في سبتمبر

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن عزمها افتتاح أول مكتب تمثيلي دولي لها في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل. يأتي ذلك تماشياً مع «استراتيجية الوجهة 2019-2021» وأهدافها بعيدة المدى لتعزيز حضور السوق السياحي لرأس الخيمة في الأسواق العالمية الرئيسية، ودعم العلاقات السياحية واستقطاب المزيد من السياح الصينيين.

وأوضح راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن السوق الصيني يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، بعد أن اتخذ البلدان إجراءات ساهمت في تعزيز العلاقات بينهما خاصة في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خريطة برامج وفعاليات موجهة للسوق السياحي الصيني، ضمن برنامج الترويج لإمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للسياحة والمغامرات، مثل ورشة «China Ready Training» والتي ستقام برأس الخيمة في سبتمبر المقبل، بحضور عدد من شركات إدارة الوجهات والشركاء، والمشاركة في مؤتمر «Meet China» الذي سيقام في 2-3 سبتمبر 2019، والمشاركة في مؤتمر «آي إل تي إم تشاينا» من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019 في شنغهاي، إضافة إلى جولة ترويجية تشمل 3 مدن مهمة في الصين بالتعاون مع طيران الإمارات من 4 - 6 نوفمبر 2019، ومؤتمري «آي إل تي إم تشاينا» و«آي إل تي إم آسيا» في مايو 2020.

وأكد راكي أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة للتعاون مع أهم المؤثرين الصينيين في قنوات التواصل الاجتماعي للترويج للإمارة كوجهة سياحية مفضلة، هذا وستعمل الهيئة على تنظيم عدد من الرحلات الإعلامية الخاصة لتعريف الإعلاميين من السوق الصيني بأهم ما تقدمه الإمارة من منتجات سياحية متنوعة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي ستقام في الإمارة احتفالاً بالمناسبات الصينية الرئيسية كرأس السنة الصينية.

وأضاف: تحرص الهيئة من خلال تطور عروضها ومنتجاتها السياحية في إمارة رأس الخيمة، على تعزيز مكانة الإمارة كوجهة جذابة تلبي رؤية واحتياجات زوار رأس الخيمة الذين يبحثون عن تجارب شيقة ويرغبون في استكشاف إمكانيات القطاعين السياحي والضيافة، ضمن استراتيجيتنا السياحية 2019 ـ 2021 التي تهدف إلى تنويع وتعزيز تجارب الزوار عبر تقديم منتجات متميزة تتناسب مع رؤيتنا، كما سنعمل على ترسيخ وترويج العروض السياحية في الأسواق العالمية المستهدفة مثل الصين لاستقطاب الزوار على مدار السنة.