مطار دبي يستقبل الرحلة الافتتاحية لـ «جو إير» الهندية

المصدر: دبي- البيان

أضاف مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين، شركة طيران جديدة، إلى عائلته المكونة من 79 شركة طيران دولية، كما زاد المطار وجهاته، بوصول الرحلة الافتتاحية لشركة جو إير من مدينة كانور بولاية كيرالا جنوبي الهند.

وأطلقت الشركة رحلات يومية مباشرة بين مطار دبي- مبنى الركاب 1، ومطار كانور لتكون دبي الوجهة الدولية السادسة له.

وأصبح لدى مطار دبي 5 شركات طيران هندية، تُشغل نحو 390 رحلة أسبوعية، إلى 21 وجهة في الهند التي تُعد الوجهة الأولى التي يسافر إليها أكبر عدد من المسافرين من مطار دبي حيث سجلت نحو 12.3 مليون مسافر في 2018.