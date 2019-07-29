«ساكسو بنك» يعقد شراكة لتوسيع انتشاره في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلن «ساكسو بنك» إبرام شراكة جديدة مع «تريدينج فيو»، التي تعتبر من أكبر المنصات المالية للمتداولين والمستثمرين، وهي خطوة من شأنها توسيع انتشاره في المنطقة. وبموجب الشراكة سيقدم «ساكسو بنك» مجموعته الواسعة من المنتجات على منصة «تريدينج فيو» باللغة العربية.

وقال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في الشرق الأوسط: من خلال «تريدينج فيو» سيمتلك العملاء نطاقاً أوسع نظراً لارتباطهم ببيانات فورية، ورسومات بيانية تفاعلية تساعدهم في إجراء الدراسة والتحليل والحديث والتداول.

ويستطيع عملاء «ساكسو بنك» استخدام الحساب ذاته للوصول إلى أي من منصات «ساكسو بنك»، إضافة إلى منصة تريدينج فيو دون تكاليف إضافية. والمرحلة الثانية من الشراكة ستمنح مستخدمي «ساكسو بنك» إمكانية الوصول إلى العقود مقابل الفروقات/‏ الأسهم المتوفرة على «تريدينج فيو».