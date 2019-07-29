«دبي للتجزئة» تدخل مرحلة جديدة من التطوير

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دبي للتجزئة، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في مجموعة دبي القابضة، تغيير الهوية المؤسسية لعلامتها التجارية «مجموعة مطاعم جميرا» لتحمل اسم «سرود للضيافة» وتنتقل دبي للتجزئة بهذه الخطوة نحو مستويات جديدة لشركتها المحلية.

وتم تصميم علامة سرود للضيافة لتحتضن محفظة مطاعم المجموعة بأكملها، وهي مطعم النافورة و«نودل هاوس» و«فلو» و«ذا داك هووك» و«هيل هاوس براسيري» و«خيمة البحر» و«باي تاي» و«بيري آند بلاكويلدر» و«سيجريتو» و«تراتوريا توسكانا».

وقال نبيل رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتجزئة: تُشير كلمة «سرود» في الثقافة المحلية واللهجة الإماراتية للأعمال اليدوية المنسوجة والمزيّنة بحرفيةٍ مذهلة، والتي كانت تستخدم لتقديم المأكولات. ووقع اختيارنا على الاسم لأنه يلخّص الرؤية المميزة للعلامة بحيث تستمد روابطها من المجتمع المحلي في الإمارة.