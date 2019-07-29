«سياحة أبوظبي» تنظم ورشاً حول تطبيق الرسوم المخفضة للمنشآت الفندقية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي السلسلة الثانية من ورش العمل التعريفية الخاصة بالقواعد الجديدة للرسوم البلدية والسياحية المخفضة، وذلك لمساعدة قطاع الضيافة والفنادق في الإمارة على تطبيقها بسهولة. وتندرج هذه الورش ضمن برنامج المسرعات التنموية «غداً 21» الحكومي الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية في أبوظبي.

أقيمت الورش في فندق جراند حياة أبوظبي بمشاركة مديرين من كافة المنشآت الفندقية في أبوظبي، والذين استمعوا إلى شرح من موظفي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول النظام الجديد لتحصيل الرسوم السياحية والبلدية وخصائصه ومتطلبات تطبيقه العملي. ويعد تطبيق تخفيض الرسوم جزءاً من الخطة الاستراتيجية الساعية إلى استقطاب المزيد من الزوار الدوليين إلى الإمارة.

وتأتي الورش عقب السلسلة الأولى من ورش العمل التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والتي تضمنت عرضاً لمسؤوليات الفنادق في تحمل تكلفة رسوم البلدية خلال الفترة الانتقالية. وتهدف القواعد الجديدة للرسوم المخفضة على فنادق أبوظبي إلى زيادة جاذبية الوجهة السياحية للزوار.

وبموجب هذه القواعد، تم تخفيض الرسوم السياحية على الفنادق والمطاعم من 6% إلى 3.5%، والرسوم البلدية على الفنادق والمطاعم من 4% إلى 2%، والرسوم البلدية اليومية لكل غرفة فندقية من 15 إلى 10 دراهم.

وتشكل ورش العمل هذه جزءاً من برنامج أوسع تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على مدار العام بهدف دعم وتطوير قطاع الضيافة والفنادق. ويتضمن هذا البرنامج اجتماعات دورية للجنة تطوير صناعة هذا القطاع مما يشكل منصة مثلى لأصحاب المصلحة والشركاء التنسيق معاً ووضع خطط استراتيجية تطويرية مناسبة.

وقال سعود الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يهدف تخفيض الرسوم السياحية والبلدية إلى دعم القدرة التنافسية لوجهتنا السياحية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز قيمة خدماتنا ومنتجاتنا إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاعي الضيافة والسياحة في الإمارة.

وتعتبر هذه الورش عنصراً أساسياً لإبقاء شركائنا على اطلاع تام بإجراءات ومتطلبات تطبيق الرسوم الجديدة بالتزامن مع مواصلة جهودنا لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة سياحية مفضلة للزوار».

ويندرج تطبيق الرسوم البلدية والسياحية المخفضة للمنشآت الفندقية في الإمارة ضمن برنامج «غداً 21» لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار.