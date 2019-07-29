«ديار» تستكمل الأعمال الإنشائية في «ميلينيوم البرشاء»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ديار للتطوير»، وفنادق ومنتجعات «ميلينيوم» عن استكمال الأعمال الإنشائية في مشروع «ميلينوم البرشاء»، وهو فندق من فئة الأربع نجوم وشقق فندقية من فئة سوبيريور. ويتوقع أن يبدأ باستقبال زواره بعد الافتتاح الأولي مطلع أغسطس 2019.

تصميم أنيق

سيضم المبنى المكوّن من سبعة طوابق 408 وحدات تشمل 109 شقق فندقية و299 غرفة فندقية منها 15 جناحاً. ويتميز الفندق بتصاميمه الداخلية الأنيقة والساحرة، الغنية بالألوان الطبيعية والديكورات الخشبية.

وتشمل المرافق بهواً للفندق وآخر للشقق السكنية، ومطعماً مغربياً مع فناء خارجي، مطعماً مخصصاً لتناول الطعام طوال اليوم، ونادياً صحياً، وصالة رياضية، ومنطقة لعب للأطفال. وتشمل المرافق الترفيهية المتميزة في الفندق مناطق مخصصة للرجال والنساء ومسبحاً منفصلاً للسيدات.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي للشركة: «نفخر بهذه الفرصة التي أتاحت لنا مواصلة دعم رؤية دبي السياحية 2020 باستقطاب المزيد من الأسر والمسافرين ضمن قطاع الضيافة من الفئة المتوسطة. ونحن على ثقة بأن «ميلينيوم البرشاء» سيسهم بدور لافت في تعزيز هذا التوجه».