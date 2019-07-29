مركز خدمات معايرة لـ«إيمرسون» في دبي يحصل على الآيزو

المصدر: دبي- البيان

حصل «مركز خدمات معايرة التدفق» في شركة «إيمرسون»، والذي يتخذ من دبي مقراً له، ويقدم خدماته للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على شهادة آيزو 17025:2017 من مؤسسة خدمات الاعتماد الدولية. وتعد هذه الشهادة اعتماداً للخدمات، التي يقدمها المركز في مجال معايرة وقابلية تتبع كل أجهزة قياس تدفق السوائل متناسبة الحجم لشركة «إيمرسون» وغيرها من الشركات المصنعة لأجهزة قياس التدفق.

ويوفر «مركز خدمات معايرة التدفق» خدمات معايرة متكاملة تشمل التدفقات الضخمة والكثافة ومعايرة الأحجام. وتم تصميم خدمات المعايرة المعتمدة في هذا المجال، من أجل تحقيق أقل درجات عدم اليقين في ما يتعلق بحجم وكتلة السوائل المتدفقة.

ولكي يتوافق مع معايير شهادة آيزو 17025/‏2017، تم تدقيق عمليات المركز استناداً إلى كفاءته في إجراء عمليات المعايرة، وفعالية نظام إدارة الجودة المعتمد لديه، والقدرة على التتبع وموثوقية القياس.