«الياسات» تمنح «الإنشاءات البترولية» و«بتروفاك» عقداً لتطوير مشروع بلبازم

المصدر: أبوظبي ــ البيان

منحت شركة الياسات البترولية- إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية عقداً مشتركاً لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة بتروفاك لتوفير خدمات التصميم الهندسي لتطوير مشروع بلبازم البحري، الذي يقع قبالة شاطئ جزيرة أبوظبي، إضافة إلى تقديم عرض يشمل خدمات التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتركيب للمرافق.

وقال المهندس أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: يسعدنا الفوز بهذا العقد، مؤكداً حرص الشركة على التعاون المثمر والبناء مع شركائها في بتروفاك لإنجاز ها المشروع الحيوي والمهم.

وأضاف أن الإنشاءات البترولية الوطنية تفخر بالثقة التي منحتها إياها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والشركات التابعة لها، مشيراً إلى أن أدنوك تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المشتركة في مجال تطوير حقول النفط كان آخرها إنجاز إحدى أكبر منصات النفط البحرية في العالم كجزء من مجمع حقل أم اللولو الفائق التطوير.

وجدد الظاهري التزام شركته بدعم خطط التوسع في «أدنوك» لزيادة طاقتها الإنتاجية من 4 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية 2020 وإلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول 2030.