%25 نمو مبيعات «كوفي بلانيت» في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كوفي بلانيت» الشركة المحلية لصناعة القهوة في الشرق الأوسط، عن خطط لتوسيع منشآتها في المنطقة الحرة لجبل علي لتصبح الأكبر بالشرق الأوسط. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت نسبة النمو في مبيعاتها 25%، بعد فتح أسواق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من دبي.

ويساهم التوسع المقرر إنهاؤه في أغسطس 2019، بتعزيز القدرة الإنتاجية الشاملة ليصل إلى أكثر من 300 طن شهرياً، لتصبح من أكبر محامص البن في الشرق الأوسط. وقال روبرت جونز، المدير الإداري لشركة «كوفي بلانيت»: «نترقب هذه الإضافة الجديدة للمحمصة.

ففي منطقة تتميز بطلب متزايد على منتجات عالية الجودة مصنّعة محلياً، نخطط لتعزيز مستوى المنافسة بين العلامات التجارية المحلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واستخدام أحدث التقنيات في هذا القطاع. كانت «كوفي بلانيت» حصلت على شهادة الأيزو ISO22000:2005 رسمياً في يناير 2019».