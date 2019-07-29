«كريم» تعقد شراكة مع بنك الكويت الوطني لتحصيل المدفوعات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة كريم وبنك الكويت الوطني، أمس، عقد شراكة جديدة يتولى بنك الكويت الوطني بموجبها إدارة تحصيل مدفوعات عملاء شركة كريم.

وقال خالد نسيبة، المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي: «من خلال شراكتنا الجديدة مع بنك الكويت الوطني، سيتم تحصيل مدفوعات عملاء شركة كريم من خلال بنك الكويت الوطني. ونحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة كبيرة مثل بنك الكويت الوطني، ونتطلع إلى تقديم مزيد من التطورات معاً في المستقبل».

وقال محمد عثمان، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: «سعداء بالإعلان عن شراكتنا مع شركة كريم في إطار التزامنا بتقديم أفضل حلول الدفع عبر الإنترنت، وتوفير أعلى معايير الأمان التي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم إلكترونياً، بالإضافة إلى زيادة حجم المدفوعات غير النقدية».