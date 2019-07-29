«الأحواض الجافة» تبني نظاماً لتحويل تيار الجهد العالي المتردّد للمنصات البحرية بسعة 700 ميجاواط

المصدر: دبي ــ وام

وقعت الأحواض الجافة العالمية - المزوّد العالمي لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة - عقداً مع شركة «بتروفاك» والمستخدم النهائي «تينيت» لبدء العمل على بناء محطة محولات تيار الجهد العالي المتردّد والتي أطلق عليها اسم «هولاند سي كوست زويد ألفا».

وستكون منصة التيار عالي الجهد المتردّد جزءاً من مزرعة طاقة متجدّدة والتي تعمل بالطاقة وتقع باتصال مباشر مع شبكة «هولاند سي كوست زويد» الواقعة في قطاع هولندا في بحر الشمال.

سيتكوّن الجزء العلوي المُقرّر اكتماله بحلول عام 2021 والذي يزن قرابة 3 آلاف و500 طن من قدرة اتصال تصل إلى 700 ميجاواط ويشمل نطاق عمل الأحواض الجافة العالمية على التصميم والهندسة والبناء والتكليف والمشتريات والإكمال الميكانيكي والتكليف المسبق ومساعدة التشغيل والتحميل وتثبيت المشروع في البحر والتكليف الهندسي للمشتريات الهندسية المتعلقة بالجزء العلوي.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية إن دور مصادر الطاقة المتجددة مستمر في اكتساب مكانة بارزة في سوق الطاقة العالمي كما أن الأحواض الجافة العالمية تتمتع بالخبرة الواسعة والدراية اللازمة في التقنيّات المتطورة للخدمات البحرية الخارجية.