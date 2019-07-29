34.3 % نسبة تراجع الهجمات الإلكترونية خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ـــ وام

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات بنسبة 34.3% خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك وفق أحدث الإحصائيات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات.

ووصل عدد الهجمات المسجلة من يناير وحتى نهاية يونيو إلى 151 هجمة مقارنة مع 230 هجمة في الفترة ذاتها من 2018. وصنف الرصد الذي تصدره الهيئة 67 هجمة ضمن فئة ذات الآثار الشديدة أو الحادة و40 هجمة منخفضة، ووصل عدد الهجمات ذات الأثر المتوسط 37 هجمة، وكان أخطر البرامج الخبيثة في يونيو برنامج دراهوكيك واختراقات نقطة ضعف الفلاش غير المعروفة واختراقات اوركيل ويب لوجيك.

وعلى صعيد إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق فقد بلغ عددها في يونيو 53 منها 31 فحص ثغرات و22 اختبار اختراق، وبلغ عدد الإصابات 28634 في دبي و12617 بأبوظبي و8187 بالشارقة و3619 في العين و3861 في عجمان و1055 في الفجيرة و91 في رأس الخيمة.

ونصحت الهيئة المستهلكين بفحص دائم لملحقات البريد الإلكتروني مع برامج فيروسات محدثة قبل فتحها والتحقق من مرسل البريد الإلكتروني قبل فتحه وعدم إعادة إرسال رسائل البريد غير المرغوب بها وحذفها وعدم النقر على روابط مشبوهة.