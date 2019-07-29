مركز دبي المالي العالمي يعزز التعاون مع المؤسسات الهندية

المصدر: دبي- البيان

اختتم مركز دبي المالي العالمي زيارته الرسمية إلى ولاية ماهاراشترا الهندية، برئاسة عيسى كاظم، محافظ المركز المالي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة المركز المالي، بعد عقدهما سلسلة ناجحة من اللقاءات الاستراتيجية عالية المستوى مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات الهندية.

وسلّطت الزيارة الضوء على مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته مركزاً عالمياً ومحطة متميزة للشركات الهندية الطامحة إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تناولت هذه الاجتماعات الخطط الاستراتيجية وخارطة النمو الخاصة بالمركز، كما وبحثت في شراكات التعاون مع المؤسسات والشركات المالية الهندية.

إضافة إلى ذلك، توصّل المركز المالي إلى شراكة ناجحة مع مؤسسة فيليب كابيتال للخدمات المالية المتكاملة، بهدف إشراك مجموعة من روّاد الأعمال وقادة الشركات في عدد من القطاعات المتنوعة، من بينها البنى التحتية والإنشاءات والخدمات اللوجستية والسيارات والتصنيع والتكنولوجيا والنفط والغاز والضيافة.

خلال هذه الجلسة، ناقش المركز المالي أيضاً فرص السوق التي تنتظر المكاتب العائلية في المركز، وتأكيد التزامه بتقديم منظومة متخصّصة لبيئة الأعمال وإطار تنظيمي متطوّر لها، فضلاً عن توفير خدمات الدعم الشاملة لمساعدة الشركات العائلية على العمل بنجاح في المنطقة.

مذكرة تفاهم

وتكلّلت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة تكنولوجيا المعلومات لدى حكومة ولاية ماهاراشترا، حيث حدّدت أطر الاتفاق بين الطرفين في مجال الدعم المتبادل لرعاية الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية في أسواق كلّ منهما، إلى جانب تيسير عملية تطوير منظومات التكنولوجيا المالية الخاصّة بهما من خلال التعاون ومشاركة الموارد.

وتُتيح عمليات الترخيص المبتكرة والمرنة التي يعتمدها المركز المالي للشركات الهندية العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المنطقة من خلال توفير حلول مخصصة لدعم نموّها في الأسواق الناشئة سريعة النمو.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعزز شراكتنا مع حكومة ولاية ماهاراشترا العلاقة القوية والتعاونية في مجال الأعمال بين دبي والهند، فضلاً عن الهدف الاستراتيجي لمركز دبي المالي العالمي في قيادة مستقبل القطاع المالي من خلال توفير بيئة أعمال مواتية.

لقد أثبتت شركات التكنولوجيا المالية الهندية ريادتها في هذا المجال، مما يوفر فرصة مهمة للمنطقة لتلعب دوراً قيادياً على هذا الصعيد عالمياً.

ونحن حريصون على تعزيز هذا النمو من خلال الشراكات الدولية الاستراتيجية، وتبادل المعرفة مع المؤسسات العامة التي تشاطرها الرأي مثل حكومة ولاية ماهاراشترا. ونسعى للعمل معاً على تسهيل الفرص المتاحة في مجال الابتكار للشركات الفاعلة في صناعة التكنولوجيا المالية المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

تكنولوجيا مالية

وتضم منظومة التكنولوجيا المالية الشاملة الخاصة بمركز دبي المالي العالمي مسرّعَين ناجحين من «فينتك هايف» الخاصة بالمركز المالي و«ستارت أب بوت كامب»، ويقوم البرنامجان بدعم المراحل الأولية والنمو للشركات الناشئة، وإتاحة التمويل لأنشطة التكنولوجيا المالية بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، فضلاً عن توفير خيارات ترخيص مدعومة، وقوانين تطلعية، ومجتمع مالي يضم أكثر من 2,100 شركة إقليمية وعالمية، تعمل أكثر من 80 منها في مجالات متعلقة بالتكنولوجيا المالية، ما يُحوّل مركز دبي المالي العالمي إلى منصة للانطلاق نحو النمو.

100 شركة من الهند

يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شركة مالية ومكاتب استشارية هندية، مثل «آي سي آي سي آي بنك» و«ستيت بنك أوف إنديا» و«هندوجا بنك ميدل إيست» و«بنجاب ناشيونال بنك» و«بنك أوف بارودا» و«يونيون بنك أوف إنديا» و«إتش دي إف سي بنك» و«كانارا بنك» و«أكسيس بنك» و«آي إل آند إف إس» و«فيليب كابيتال»، وهناك شركات إدارة ثروات وأصول مثل «آي آي إف إل» و«أديتا بيرلا صَن لايف» و«يو تي آي إنترناشيونال» و«إل آند تي كابيتال ماركيتس» و«إينام» لإدارة الأصول و«تاوروس ويلث» و«جرينلاند لإدارة الاستثمارات» و«كيتارا كابيتال»، إلى جانب شركات التأمين مثل «ذا نيو إنديا أشورانس» و«إتش دي إف سي إنترناشيونال لايف آند ري إنشورانس».