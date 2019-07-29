«جي إم سي سييرا» الجديدة تصل إلى صالات العرض في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أصبحت تشكيلة سييرا الجديدة متوفرة بالكامل في صالات العرض في منطقة الشرق الأوسط. ويتصدر طرازا إليفيشن وسييرا AT4 التشكيلة الجديدة كلياً، وينضمان إلى عدد من الطرز الأخرى بما يشمل بيك-أب سييرا دينالي بأربعة أبواب، الذي يعدّ معياراً في قطاع البيك-أب الفاخر.

ويتوفر بيك- أب جي إم سي سييرا خفيف الوزن، المعاد تصميمه كلياً، ببابين وبأربعة أبواب، ويتضمن مجموعة من الطرز التي يتميز كل منها بتصميم وقدرات وتقنيات اتصال متطورة.

قالت دانييلا ديسوزا، مديرة علامة «جي إم سي» في الشرق الأوسط: «لسنوات عديدة، اعتبر طراز سييرا بيك- أب مميزاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالاستفادة من التقنيات المبتكرة والهندسة الذكية والقدرات المعززة، تعزز التشكيلة الجديدة هذا الإرث للانطلاق بقوة نحو المستقبل».