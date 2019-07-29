«مروار ماج»: دبي منصة التقنية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «مروار ماج» الشبكي الفرنسي دبي بأنها باتت المنصة الرئيسية للتقنية في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف الموقع أن دبي نجحت في بلوغ هذه المكانة بعد جهود حثيثة بذلتها طوال العقدين الأخيرين.

ونشر الموقع تقريراً خاصاً عن العملات الرقمية بعنوان «العملات الرقمية المحلية تجتاح العالم من كاليفورنيا إلى دبي». وأفاد الموقع بأن دبي كانت من أوائل مدن العالم في تَبني العملات الرقمية، كما كانت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً أيضاً في نشر تقنية المعاملات الرقمية «البلوك تشين» في أروقتها الحكومية، حينما أطلقت في أبريل من العام الماضي «استراتيجية الإمارات للبلوك تشين»، والتي تهدف إلى تطبيق التقنيات المتقدمة، ومنها «بلوك تشين»، وإجراء 50% من التعاملات الحكومية على مستوى الدولة باستخدام هذه التقنية بحلول عام 2021.

وأضاف التقرير أن تحمس دبي على وجه التحديد للعملات المشفرة وتقنية «البلوك تشين» يمنح هذه التقنيات الحديثة زخماً من نوع شديد الخصوصية، بحكم مكانة دبي كمركز رئيسي للتقنية الحديثة في المنطقة، فضلاً عن مكانتها الأخرى المعروفة كقطب إقليمي وعالمي للأنشطة التجارية، والخدمات المالية والسياحة.

وفي سياق متصل، نشر «مروار ماج» أيضاً تقريراً آخر عن مبادرة «دبي الذكية»، مشيراً في سياق التقرير إلى أنها تهدف إلى تزويد سكان دبي من مواطنين ومقيمين بتجربة حياة أفضل وأكثر تقدماً واستشرافاً للمستقبل، وجعلهم أكثر سعادة ورضا عن الخدمات التي تقدمها لهم الدوائر الحكومية، فضلاً عن خلق فرص اقتصادية جديدة أكثر تنوعاً وابتكاراً في الإمارة.