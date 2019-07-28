«تنظيم الاتصالات» تطلع وفداً من وزارة البنية التحتية على أفضل ممارساتها

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفداً من وزارة تطوير البنية التحتية، ضم عدداً من موظفي الوزارة، وتأتي زيارة وفد وزارة تطوير البنية التحتية بهدف التعرف على أفضل الممارسات في الإدارة المالية والشؤون الإدارية في الهيئة.

واطلع الوفد الزائر خلال هذه الزيارة على أفضل ممارسات الهيئة في إدارة المستودعات وإدارة المخزون، وأفضل الممارسات في إدارة الأصول والممتلكات، والأنظمة الالكترونية المتبعة في إدارة المخازن وتتبع الأصول والجرد، وآليات الاتلاف والتدوير، ومؤشرات الأداء التي تضمن كفاءة وفعالية إدارة المخازن والممتلكات، والمبادرات والإجراءات الخاصة بترشيد النفقات.

الكفاءة التشغيلية

وقال محمد مرخان الكتبي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تنتهج الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عدداً من الاستراتيجيات والخطط المحدثة، ساهمت في تسريع العمل، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الأصول، كما عملت الهيئة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتمكين الموارد البشرية، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، ما أهل الهيئة للفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز كأفضل جهة اتحادية أقل من 500 موظف، وقد حرصت الهيئة على تعميم تجربتها الناجحة على كافة الجهات الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى التكامل على مستوى الأنظمة وقواعد البيانات والمعارف والخبرات كخطوة رئيسية للدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية على نحو أكثر كفاءة وبما يحقق الريادة المنشودة».

وأكد الكتبي ترحيب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بكافة الوفود الحكومية الراغبة بالتعرف على التجربة الإدارية الرائدة للهيئة مما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأجندة الوطنية وأضاف بالقول: «ترحب الهيئة بكافة اللقاءات مع الجهات الحكومية سواء كانت بهدف التعرف إلى تجربة الهيئة أو تبادل الخبرات والمعارف، وتأتي زيارة وفد وزارة تطوير البنية التحتية اليوم في هذا السياق، إذ تعكس روح التعاون والتنسيق بين الهيئة وباقي الجهات الحكومية والخاصة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية».