تعاون بين «الاقتصاد» و«اقتصادية عجمان» لتعزيز الرقابة على الأسواق

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق.

وقع المذكرة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها عن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان علي عيسى النعيمي المدير العام للدائرة، بحضور حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التجارية.

وقال الشحي إن المذكرة تأتي في إطار جهود التعاون المتواصلة بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق مستويات أعلى لنمو بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أهمية هذه المذكرة باعتبارها إطار عمل يهدف إلى تكامل الأدوار والجهود لتمكين الممارسات التجارية السليمة وتعزيز استقرار أسواق الدولة وتوازنها بصورة مستدامة.

من جانبه، أكد النعيمي أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة للارتقاء بالجهود المشتركة لتطوير آليات حماية المستهلك في إمارة عجمان والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة بما يسهم في خلق أسواق تنافسية وحيوية في الإمارة، وبالتالي تعميق ثقة المستهلكين والمستثمرين في عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة متميزة لمزاولة الأعمال.