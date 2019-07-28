«حول الإمارات» تفتتح فرعاً ثالثاً في عُمان

المصدر: صلالة - البيان

افتتحت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، العلامة التجارية المتخصصة في الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة متجرها الجديد في صلالة العُمانية والذي تم إطلاقه رسمياً في 25 يوليو 2019 ليكون متجرها الثالث في السلطنة عُمان.

من خلال هذا المتجر تتطلع «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» إلى تعزيز وجودها في السلطنة باستثمار قدره 1.2 مليون ريال، ويمتد على 6.000 متر مربع، ليكون المكان الأمثل للتألق والحداثة في عالم المفروشات المنزلية وجميع مستلزمات المنزل تحت سقف واحد.

المتجر الجديد هو بناء مستقل مكون من طابقيــن ليقدم للمتسوق درجة عالية من الخصوصية وتجربة تسوق مريحة. ويصادف الافتتاح مع مهرجان خريف صلالة وبهذه المناسبة سيحصل العملاء الكرام على تخفيضات من 30 إلى 70% على التشكيلة الكاملة وخصم إضافي 10% خلال الأسبوع الأول من الافتتاح.

وقال ريديش مثواني، مدير التسويق في «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»: «ستقدم صالة العرض الجديدة في صلالة للسكان المحليين والمناطق المجاورة منتجات مبتكرة وأسعار منافسة. بالإضافة إلى ذلك وحرصاً منا أن نكون جزءاً فاعلاً في المجتمع المحلي سوف نتعاون مع مصممين محليين، ونتطلع أيضاً إلى الشراكة مع الفنادق البارزة في عُمان لتزويدهم بمنتجات من مجموعاتنا المتنوعة».