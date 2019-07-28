«إمكان» تستحوذ على قطعة أرض في القاهرة بـ 1.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «إمكان» عن استحواذها على قطعة أرض كبيرة في منطقة القاهرة الجديدة بمصر بـ 1.1 مليار درهم، وتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «إمكان مصر»، ذراع التطوير العقاري التابع لشركة «إمكان» في مصر.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: «يجسد استحواذنا على قطعة الأرض في القاهرة الجديدة دلالة واضحة على التقدم الذي تحرزه شركتنا وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.

نؤمن بأن المجمع السكني الجديد الذي نعمل على تطويره سوف يسهم في تحسين نوعية قطاع الإسكان في مصر وترسيخ حضورنا العالمي والارتقاء به نحو آفاق جديدة. وتأتي هذه الخطوة في توقيت مثالي ومتميز للتوسع في مصر، تزامناً مع مساعي الحكومة المصرية الدؤوبة لتسهيل الإجراءات وصياغة التشريعات لدفع عجلة القطاع العقاري».