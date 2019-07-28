«إيميكول» تفوز بجائزتين دوليتين في مجال التبريد

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة «إيميكول» المتخصصة في مجال خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، جائزتين خلال حفل توزيع جوائز الدورة 110 لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق، الذي أقيم في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «تعكس هذه الجوائز جهودنا الحثيثة لتركيزنا على تطوير أفضل مستوى من البنية التحتية لقطاع الطاقة في المستقبل.

وفي سياق التحول الذي تخوضه المدن لتعزيز أمن الطاقة، واستثمار الموارد المحلية، وخفض الانبعاثات، وتقليل الاعتماد على النماذج المركـزية لتوليد الطاقة الكهربائية، توجد هناك حاجة ماسة إلى تطوير أنظمة تبريد مركزي تمتاز بمستوى عالٍ من الكفاءة والمرونة».