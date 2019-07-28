الإمارات وجهة جاذبة للعيش والأعمال

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت مجلة بزنس تشيف البرازيلية، إن الإمارات تتمتع بجاذبية خاصة كوجهة عالمية للعيش وممارسة الأعمال، في ظل الاستثمار المستمر في البنية التحتية، وجودة الخدمات، وضيافتها المشهودة ومناظرها الطبيعية الجميلة.

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع المجلة، فإن الإمارات من خلال دورها كقوة ثقافية، وموطن مناطق جذب بارزة فهي تحتضن أكبر حديقة ترفيهية داخلية في العالم وأوبرا دبي والمسرح التفاعلي La Perle، حيث تُعتبر عوامل الجذب من العوامل الرئيسية في تصنيف دبي باعتبارها المدينة الرابعة الأكثر زيارة في العالم.

وأوضحت أن التركيبة السكانية لدولة الإمارات متنوعة للغاية، حيث تضم مجموعة من الثقافات المتعددة أكثر من 180 جنسية مختلفة، تنتج هذه المجموعة المتميزة من المتعاونين مجموعة مبتكرة من ممارسات العمل، كما أن دبي تنمو كمركز اتصال للشركات متعددة الجنسيات، حيث يمكن الوصول إلى العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية في غضون رحلة طيران مدتها 12 ساعة.