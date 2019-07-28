«لويدز ليست»: الإمارات تعزز روابطها الاقتصادية بفضائها الآسيوي

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «لويدز ليست» البريطانية أن الإمارات تتجه منذ فترة إلى تعزيز روابطها الاقتصادية في فضاء قارة آسيا.

ورصدت المجلة في تقرير لها اهتمام الإمارات المتزايد خلال الفترة الأخيرة بتعميق علاقات التعاون الاقتصادي مع جيرانها الآسيويين، وهو ما تمثل في الجولات الآسيوية المتكررة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإبرام عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي المتنوعة شديدة الأهمية.

واستعرض التقرير بالسرد والأرقام هذه الاتفاقيات وتناول بالتحليل تأثيرها الإيجابي المتوقع على اقتصاد الإمارات، الصين وإندونيسيا.

وأكد التقرير أن هذه النظرة الإماراتية المكثفة صوب القارة الصفراء تعكس حرص الدولة على تبني منهجاً أكثر ديناميكية في علاقاتها التجارية مع جيرانها في هذه القارة، إدراكاً منها بالأهمية الاقتصادية المتنامية لآسيا، كونها أكبر قارة في العالم من حيث المساحة، وتضم عدداً من مراكز القوى الاقتصادية العالمية المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي، كالصين، اليابان، كوريا الجنوبية إلى جانب النمور الآسيوية.

وذكر تقرير «لويدز ليست» في الختام أن هذا التقارب الاقتصادي الآسيوي يعد جزءاً من سياسة «أنظر شرقاً»، التي بدأت الإمارات تنتهجها خلال السنوات الأخيرة، ووصف هذه السياسة بالحصيفة، كونها نبعت من إدراك الإمارات لحقيقة أن فرص الازدهار الاقتصادي الحقيقية تكمن في الشرق، وتحديداً في آسيا.

وأضاف أن الدول الآسيوية تواصل تحقيق أسرع معدلات للنمو الاقتصادي في العالم، ومن المتوقع أن تحتفظ بهذه الميزة على الأقل خلال المستقبل المنظور.