ريادة الإمارات في النفط عالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع الاستبيان الاقتصادي (ميس) أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تمضي قدماً بنجاح في جهودها الرامية لمزيد من التوسع في محفظة شراكاتها وعلاقاتها الدولية.

واستعرض تقرير «ميس» الأنباء المتداولة عن حصول شركة «لوك أويل» الروسية متعددة الجنسية للطاقة من «أدنوك» على حصة تبلغ 5% من امتياز حقل «غشا» البحري للغاز الطبيعي في أكتوبر المقبل. وأوضح التقرير أن صفقة «لوك أويل» تثبت أن ريادة الإمارات في قطاع النفط تخطت آسيا وباتت عالمية.

وأضاف أن «أدنوك» تحقق تقدماً لافتاً أيضاً على صعيد أجندتها التي تهدف بالأساس إلى جلب الاستثمارات والخبرات المتنوعة من الشركات الدولية، بغيَة تطوير محفظة عالمية من الاتفاقيات والشراكات في التكرير وتوزيع النفط. ووصف «ميس» أجندة «أدنوك» بالطموحة.